今年2月初，「財富女神」王宥忻跟老公「翁總」出門買消夜時，遭遇一場離奇的行車糾紛，他們被一名婦人攔車並拿包包暴打，受到驚嚇的他們立即前往派出所報案，而她昨天(5/3)分享該事件後續，透露堅持收對方10萬賠償金，盼眾人都能了解「傷害別人就會付出代價」這道理。

王宥忻昨天在臉書分享被攔車暴打的後續，透露車子板金受傷修理要10萬，報案後上了法院，才知這個婦人精神有點狀況，而對方老公很有誠意承擔責任，原本王宥忻跟老公在考慮要不要讓對方賠這10萬，「但是另一個聲音告訴我，如果不讓他付出代價，下次會不會又有其他的人受到同樣的傷害！」，加上法官建議婦人方面賠修車費和解，否則除了賠償外還可能會有牢獄之災，「體諒她老公的辛苦所以我們就接受和解，這件事情就落幕了！」。

王宥忻表示，希望透過這件事情，讓眾人理解當做了傷害他人的事，都需要付出代價，也希望大家外出時，能懂得保護自己跟家人，她也舉自己兒子在學校被打受傷的事情為例，孩子回家告訴家長這件事，王宥忻直接打電話跟老師說明事情經過，才了解是同學在講話時，兒子過去聽，對方覺得不舒服因此挑釁說他是笨蛋，並用手抓傷了兒子，導致流血，王宥忻覺得惡意攻擊不該忍受，因此跟老師溝通後，請對方小朋友錄道歉影片，並承諾未來不再做同樣的行為，再將影片給兒子看，兒子接受道歉，她則告訴孩子得檢討自身一定也有些行為，是讓對方產生想做這些動作的衝動，孩子檢討後也錄了一個道歉影片傳回給對方。

王宥忻直言：「有時候衝突的發生不一定是壞事，反而是一個機會讓我們能夠終止這樣的情況，但如果我們怕事得過且過不去處理，反而就會讓事情重複的發生」，覺得遇到事情就該勇於出面解決，如果被人傷害，就該勇敢站出來表達立場，如果是自己傷害了別人，也該勇於道歉並賠償負責，最後她將收到的10萬修車費捐給公益單位，共同創造愛與和諧的社會，「並把這份福報迴向給他們，希望他們的未來更順利」。