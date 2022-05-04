備戰年底縣市長選戰，國民黨今天中常會將進行第五波縣市長提名，確定將提名前立委蘇清泉再戰年底屏東縣長選戰。原本黨內有意推屏東縣前縣長柯文福女兒、黨智庫執行長柯志恩出戰，最後在柯表達極度沒有意願下作罷。

蘇清泉2018年曾代表國民黨參選屏東縣長，最後拿下近19.8萬票，敗給當時尋求連任的現任縣長潘孟安的近26.3萬票，但創下國民黨在屏東縣長選舉中得票最高票紀錄。