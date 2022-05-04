國民黨屏東縣長人選 確定提名蘇清泉 12:102022/05/04 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨今天中常會將進行第五波縣市長提名，確定將提名前立委蘇清泉再戰年底屏東縣長選戰。（資料照/林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 備戰年底縣市長選戰，國民黨今天中常會將進行第五波縣市長提名，確定將提名前立委蘇清泉再戰年底屏東縣長選戰。原本黨內有意推屏東縣前縣長柯文福女兒、黨智庫執行長柯志恩出戰，最後在柯表達極度沒有意願下作罷。 蘇清泉2018年曾代表國民黨參選屏東縣長，最後拿下近19.8萬票，敗給當時尋求連任的現任縣長潘孟安的近26.3萬票，但創下國民黨在屏東縣長選舉中得票最高票紀錄。 公廣人事爭議 朝野黨團皆盼快解決 國民黨宜蘭市長黨內初選公布 由陳美玲出線 #屏東縣長 #國民黨 #蘇清泉 #備戰 #再戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國防部證實 刺針飛彈今年恐延遲交運 04:102022/05/04 政治要聞 史話》國民黨在1980年代逐步式微──蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（二十五）（龍城飛） 00:002022/05/02 兩岸史話 朱立倫訪美未安排拜會拜登 國民黨：意義沒有這麼大 12:142022/05/03 政治 國民黨桃園區新人初選 凌濤、張碩芳勝出 12:052022/05/02 政治 2022誰來做老大》台中市議員 台中原民選區激鬥 藍軍爆內戰 04:102022/05/04 政治要聞 遭蘇篡位後又被改名 她酸「針對性十足」：華視到底多討厭蔡英文？ 09:022022/05/04 政治 國民黨踢爆台電中火高價買快篩劑 曝光各單位採購價 14:382022/05/03 政治 奔騰思潮》給不出創新願景，國民黨2024將是一場空（汪葛雷） 19:252022/05/02 海納百川 朱立倫６月訪美 將拜會國安團隊 04:102022/05/04 政治要聞 最新民調曝光 羅智強喊：盧秀燕是最值得學習的市長 網狂按讚 08:052022/05/04 政治 國民黨大安文山初選結果 羅智強吐心聲 3.8萬人讚爆 07:322022/05/02 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。