台中市太平警分局為表揚近期轄內銀行協助阻詐有功行員，日前由分局長葉志誠親自前往頒贈分局自製限量版「警察泰迪熊」及感謝狀給協助攔阻被害人匯款的行員，感謝協助警方防止詐騙，共同守護民眾血汗錢。值得一提的是，限量版的警察泰迪熊娃娃瞬間擄獲女性行員的少女心，直呼：「超卡哇伊的！」無形中增加警民一體的良性互動。

詐騙案件層出不窮，近期太平警方與金融機構行員合力阻止兩起詐騙案件，一則為女網友透過社群以合資網拍為由，險讓男子匯款新台幣近百萬元、另一件為詐騙成員以要去烏克蘭協助人道救援工作，欲誆騙女子新台幣3萬美金，所幸在銀行行員關懷提問下，立即通報警方前往勸阻，合力保住民眾辛苦的血汗錢。

太平警分局分局長葉志誠為感謝轄內金融機構與警方共同阻詐之辛勞，日前親自前往該金融機構頒贈分局自製限量版「警察泰迪熊」及感謝狀，以表達警方感謝之意。

其中盧姓行員也分享了個人阻詐的成功經驗，並表示：「凡事多點關懷，多點耐心，自然能從細微處發現異狀。」一直保持善念來服務民眾，也可協助警方攔阻詐騙，遏止詐騙集團的不法行為。

太平分局分局長葉志誠表示，非常感謝行員們熱心的協助警方阻詐騙，一同守護民眾財產，也特別呼籲民眾，請牢記防詐騙3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，如有疑問均可撥打110或165反詐騙專線洽詢求證。