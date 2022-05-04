苑裡鎮公所協助進行加固苑裡市場建物跟清運內部殘餘垃圾。（本報資料照片）

苗栗苑裡鎮公有零售市場，2018年因為火災導致市場被燒毀，84個攤位也付之一炬，隔年市場部分結構登錄為歷史建築，苑裡鎮公所獲文化部補助4百萬元，加固歷史建築並清運殘餘垃圾。鎮公所指出，目前正研擬設置臨時市場，未來將協助安置攤商。

苑裡市場興建於1909年，許多市場攤商經營超過1甲子，但在2018年因為1輛貨車撞進機車行，導致大火波及市場，火勢延燒迅速，市場內700平方公尺、84個攤位全部燒毀。

苗縣府後來考量市場具有歷史價值，2019年經苗縣文資委員會審議，部分結構登錄為歷史建築，並由苑裡鎮公所協助加強建築結構、清運市場內部灰燼、殘磚等垃圾。

但歷經火災多年到現在，清運作業甚至停工半年，遲遲未有後續動作，讓地方居民、攤商都感到納悶，經了解原來是負責清運廠商，和苑裡鎮公所協商破局，才導致清運作業延宕。

苑裡鎮公所也解釋，主因是當初估算清運面積260立方公尺，但廠商清理後發現，還約有130立方公尺的殘餘物，因此認為成本過高，雙方未達成共識，最後中止合約。

苑裡鎮公所主任秘書楊介德表示，重建進度雖然幾經波折，但苑裡市場有登錄歷史建築的主體建物，都已經完成加固工程，只剩下最後驗收，目前因為跟清運廠商中止合約，仍在研議要由鎮內清潔隊自行清運，或再尋找可配合廠商，把剩下殘餘垃圾清空。

楊介德提到，苑裡市場內約有8、90位攤商，因為火災生計頓時陷入危機，公所也積極跟攤商溝通擬定重建計畫，目前初步共識要先安置在臨時市場，預定地點在慈和宮對面、社區活中心的廣場，相關細節會舉行說明會，再協助攤商搬遷。