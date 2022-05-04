美國海軍說，在尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）有船員陸續自殺後，已有超過200名水兵獲准下艦。

據CNN新聞網4日報導，「華盛頓」號目前仍繼續在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）接受全艦修整，更換核燃料，並針對未來軍事任務進行改裝作業，至於相關人員則遷往當地海軍設施。

近12個月來，「華盛頓」號航母上共有7名人員死亡，而其中4名是自殺，而在自盡的4人中，又有3人是4月在不到1星期內相繼自殺。這促使美國海軍展開調查，艦上的指揮氣氛和文化。據大西洋海軍航空兵（Naval Air Force Atlantic）發布的聲明說，艦長高特（Brent Gaut）決定，要讓艦上想離開的水兵遷往其他住處。

從周一起，就有超過200名水兵下艦，搬到附近的海軍設施去。聲明中說，遷居計畫將持續，直到所有想離開的水兵都能如願。儘管在「華盛頓」號修整期間，約5,000約名官兵並未全員到齊，但仍有約2,700名人員在艦上維持運作。至於住在艦上的，約有420人。

而美國海軍大西洋海軍航空兵（Naval Air Force Atlantic）司令麥爾（John Meier）周二說，調查人員將檢視是否有直接誘因，還有這些案例間是否有關連，預料本可獲得調查結果。他並指出，至於另一項調查，範圍則較大得多，而重心在於指揮氣氛和文化。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980