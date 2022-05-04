「臺灣紅豆樹」樹型優美、紅色扁球形種子可作飾品。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

具景觀價值且木材堅韌的稀有植物「桃實百日青」。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

林管處自今(111)年5月上旬起，推出新一波販售品項，包括臺灣天仙果、刺葉桂櫻、臺灣紅豆樹、玉山紫金牛、燈稱花等。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

林務局積極推廣保育本土原生植物，希望更多民眾種植台灣原生樹木，推出的「臺灣原生樹木種苗網」，可透過網購得將近60種原生種苗，而南投林務局最近就上架「臺灣天仙果」、「刺葉桂櫻」等樹形優美的種苗，南投林管處說，因種植仍需要門檻，網購主要針對花卉栽培業、休閒農業者等

南投包括埔里、魚池等地都有許多特色原生樹種，像是木材堅韌具有觀賞價值極為稀有的「桃實百日青」，還有樹型優美、擁有紅色扁球形種子的「臺灣紅豆樹」每每推出都吸引種苗業者搶購，不管是景觀綠化、生態營造、工藝用藥等樹種一應俱全。

南投林管處解釋，可購買的業商僅限種苗業、花卉栽培業、休閒農業、園藝服務業、造林業、森林遊樂區經營業等行業者，主因是早期台灣有苗木業者為搶種台灣優質苗木，時常會到野外的林地挖取，因此導致某些特定苗木、植物銳減，因此改由林務局栽培樹苗，來控管保育數量。

南投林管處說，購買回去的苗木還是需要照顧，門檻也相對來得高，不是土下去就有辦法活，控管的主要目的是希望種苗業者也能夠加入原生植物繁殖推廣的行列，由工務單位提供合法、優良種苗，並借重他們專業的育苗能力來進行量場，提高台灣原生植物在市場上的能見度。

南投林管處也強調，有許多台灣原生樹種，都被列為「易受害」的瀕危植物，因此期待有更多專業人士投入復育工作，也能降低國有森林遭受未經核准採集活動的壓力，呼籲大家一起來保護台灣原生林，踴躍至林務局平台購苗。