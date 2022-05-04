高雄警方上月26日公布一家美容公司，打獨家專利高價賣美容器材，警方依詐欺罪嫌查辦。業者喊冤，出面指出整套產品APP、測色儀、色乳、授課課程一整套，雖單支測色儀在其他網路平台上也買的到，但跟無法跟該公司APP系統搭配，且警方行為也影響到美容業生計。
高雄市刑大日前偵辦一起案件，有民眾報案高雄一間美容公司販售聲稱有獨家專利的測色儀，儀器加上教學課程，一組要價26萬8千元。但有消費者購買產品後竟發現網路上也有一模一樣的儀器，有30多名被害者驚覺受騙組成自救會並報警，負責人等被依刑法詐欺罪移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
消息曝光後，該公司今(4日)召開記者會，一開始就先播放韓國總公司代表聲明影片，並提出韓國原廠專利證明、總代理合約等文件，表示這款由韓國Skin52集團獨家銷售的產品，主打皮膚覆蓋美容服務，產品包含了專利的精準測色App系統，搭配測色儀與皮膚色乳，可以精準客制化，以類刺青的方式來覆蓋人體如妊娠紋、傷疤、肥胖紋等皮膚顏色相異處。
業者說，該國際專利是由App、測色儀、電子設備、色乳、授課課程一整套，其中這隻測色儀雖然其他平台也可以購買到，但無法搭配他們的App。
現在也引起許多學員和經銷商質疑，也有美容業者花錢買產品準備創業，但現在許多客戶都打退堂鼓甚至退費，影響許多美容業業者生計，強調沒有欺騙任何人。
警方表示，全案正由檢察官指揮偵辦，全案仍在偵查階段，對業者的說法不予回應。
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