本土疫情持續擴散，兒童新冠肺炎疫苗正式上路開打，讓施打疫苗產生的不良反應問題再度成為討論焦點，國內用藥安全基因檢測領導廠商世基生醫(7595)表示，透過開發完成的「PEG過敏源檢測」，可以先行檢驗是否對mRNA疫苗中含有的PEG(聚乙二醇)成分產生過敏反應，提供家長為孩子施打疫苗前的安全性評估，為家中寶貝多增加一層保護。

據美國疾病管制暨預防中心(CDC)去年初於官網刊登的一份資料指出，施打mRNA類型的新冠肺炎疫苗，例如莫德納、輝瑞BNT等，相較於流感疫苗出現的過敏機率高出近十倍，有人因此產生嘴唇腫脹、蕁麻疹、全身性紅疹、甚至發生過敏性休克等，潛在的過敏風險不能輕忽。而國際研究也發現，會出現不良過敏反應主要是受疫苗中含有的PEG成分導致。

世基生醫營運長陳冠志表示，PEG主要是供作藥物賦形劑，用以保護藥物分子並延長其作用。在新冠肺炎疫苗中，PEG可以保護疫苗中的mRNA免於降解，並確保能被正確遞送到細胞中產生作用。但有部分的人會對PEG過敏，產生不同程度的副作用風險。

世基在去年第三季開發完成的「PEG過敏源檢測服務」，無論兒童或成人，只要是有嚴重藥物或疫苗過敏史、曾因不明原因引發過敏反應、以及擔心對mRNA疫苗過敏者皆可精準適用，目前在全台逾50家診所及檢驗所提供相關服務。

陳冠志進一步表示，政府宣布6-11歲兒童可在校園集中接種新冠肺炎疫苗，並提供家長七天以上充份時間評估，建議若對家中寶貝的體質有疑慮，可以利用抽血檢測過敏風險，如果未驗出PEG過敏性，即可按照醫師的建議施打疫苗，若檢驗出高度疑似過敏，可與專業醫師討論採取相關預防措施。

世基生醫指出，有鑑本土疫情嚴峻，確診人數屢創新高，希望藉由PEG過敏源檢測幫助國人提早預知疫苗過敏的可能風險，降低民眾施打新冠肺炎疫苗的疑慮。