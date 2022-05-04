新埔國中八年級美術班學生周芷宜開心作品上傳到「新北市元宇宙教育藝廊」，未來可以讓更多人看見。（陳慰慈攝）

新北市首創將元宇宙概念落實在教育，邀集新北321所高國中小參與，透過虛擬實境應用將7000件學生的書法、水彩、油畫、國畫等作品上傳虛擬藝廊展出，透過手機或平板裝置，師生不但能邀請親朋好友進入虛擬藝廊欣賞創作，也能與他人交談互動，有別以往在2D平台上觀賞作品具更深層的體驗。新北市長侯友宜認為，虛擬藝廊讓孩子築夢肯定自己，帶著熱情動力往創新方式學習，元宇宙教育是未來不可擋的趨勢。

新北市教育局、學校與元宇宙開拓者未來市公司（XRSPACE）合作，打造全亞洲第一個將元宇宙概念應用在教育功能的虛擬藝廊，今舉辦發表記者會。新北市侯友宜表示，元宇宙運用在教育，可以解決地域限制，並讓孩子學習到新的東西，感謝XRSPACE資助新北市1000萬元，訓練321所學校培養700名種子老師，讓孩子在3D空間能邀請任何人進入欣賞創作，學習動能從小啟蒙，看到作品被肯定的喜悅，能增加他追求知識動能與對科技的想像空間。

XRSPACE董事長周永明表示，新北市領先全球把元宇宙運用在教育領域，元宇宙特色是能把不同地方人們集合起來互動，突破實體空間限制，運用在教育上非常好，能解決教育資源限制落差造成的教育不公平，偏鄉或落後地區學生也可跟大城市內最優秀老師學習，新北市推動元宇宙教育對全台教育界是非常重要的一步。

新埔國中八年級美術班學生周芷宜分享自身創作的「星星熊捧書閱讀」畫作，她說，學校去年進行吉祥物票選，最後選出學姊創作的星星熊，加上學校推動閱讀，所以她才創作星星熊手捧看書的樣子，創作概念是「書中自有黃金屋，多翻開書本為自己打開新的世界」，她說，以往自己作品只在學校內或參加比賽展出，開心作品在「新北市元宇宙教育藝廊」能讓更多人看見。

教育局說，元宇宙是未來生活及工作平台，GOXR是一個佈展看展不受限的免費虛擬創作平台APP，只要輸入「新北市元宇宙教育藝廊」，可即時串流到超過300所學校虛擬藝廊，讓向來只在學校網站或校園內展出的學生作品，進行全球鏈結與交流、被更多人看見。