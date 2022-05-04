民進黨新北市第四選區（三重、蘆洲）將提名6席，民調結果今出爐，由蘇系現任議員李余典以20.89％拿下第一，其他依序是正國會議員陳啟能18.6％、蘇系邱婷蔚17.77％、新潮流新人顏蔚慈13.51％、議員李倩萍13.21％與英系議員彭佳芸13％等6人順利擠入名單，林永鴻以3.01％落榜。
第四選區先前本是八搶二的激戰區，但現任正國會議員李坤城宣布將挑戰立委，不競選連任後，讓該選區不少現任議員都鬆了口氣，選情相對平緩。林永鴻是前台北縣議員林國雄之子，上屆通過初選，但這次不敵新人夾殺。
民進黨新北市第四選區（三重、蘆洲）將提名6席，民調結果今出爐，由蘇系現任議員李余典以20.89％拿下第一，其他依序是正國會議員陳啟能18.6％、蘇系邱婷蔚17.77％、新潮流新人顏蔚慈13.51％、議員李倩萍13.21％與英系議員彭佳芸13％等6人順利擠入名單，林永鴻以3.01％落榜。
第四選區先前本是八搶二的激戰區，但現任正國會議員李坤城宣布將挑戰立委，不競選連任後，讓該選區不少現任議員都鬆了口氣，選情相對平緩。林永鴻是前台北縣議員林國雄之子，上屆通過初選，但這次不敵新人夾殺。
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