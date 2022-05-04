日本自民黨青年局訪台，小倉：全力支持台灣參與WHO及CPTPP。(外交部提供)

日本自民黨青年局訪台，小倉：全力支持台灣參與WHO及CPTPP。(外交部提供)

「日本自民黨青年局」由局長小倉將信率團訪台，外交部長吳釗燮昨晚準備了台灣傳統小吃米糕來款待議員們，代表台日關係「步步高升」，小倉表示，烏克蘭局勢令人憂心，決不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作，也全力支持台灣爭取參與WHO及CPTPP。

自民黨青年局訪問團3日抵達台灣，吳釗燮昨晚間在台北賓館設宴歡迎局長小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉及西野太亮等眾議員。日本台灣交流協會代表泉裕泰、立委林昶佐及國安會副祕書長徐斯儉也受邀與會。

吳釗燮準備了台灣傳統小吃米糕來款待議員們，他說，米糕象徵「步步高升」，代表台日關係將更上一層樓；飯後水果則準備了火龍果、楊桃、香瓜還有高接梨等四種在日本少見的台灣水果，讓日本朋友感受水果王國的熱情。

吳釗燮指出，自COVID-19疫情以來，「日本自民黨青年局」是日本國會第一個訪問我國的代表團，我國政府表達誠摯歡迎。

他說，俄羅斯入侵烏克蘭及中國在台海頻繁進行軍演，凸顯極權國家已對印太地區造成威脅。他感謝日本在各種場合公開強調台海和平穩定的重要性，並期盼日本持續支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

吳釗燮強調，台日雙方在人道救援及公共衛生領域的相互扶持，已成為國際典範，盼雙方致力讓這種「善的循環」發揚光大，生生不息。

小倉回應表示，對於台灣爭取參與WHO及CPTPP，小倉局長強調，自民黨青年局向來全力支持；未來青年局除持續推動台日青少年交流外，也將致力促進台日國會議員對話，以增進彼此相互理解與友誼。