馮小妹去年接種BNT疫苗後，疑似因反應不良致死，但卻遺體冰存逾百日的離譜情況。對此，新黨今召開記者會，要求政府，檢討藥害救濟SOP，還給所有疑似疫苗致死申請救濟的受害者該有的公道；前衛生署長楊志良也挺身而出，為馮小妹怒告政府，將遞狀申請國賠，爭取該有公道。

馮小妹去年11月10日接種BNT疫苗後，於11月28日在家疑似不良反應OHCA送三總急救，在12月30日不治辭世。同日檢方以死亡原因不明為由，扣留馮小妹遺體，不准家屬火化、探視，沒想到在等待遺體相驗期間，馮媽媽竟又接獲戶政事務所的通知，強制她在沒有正式死亡證明的狀況下，於今年2月7日，將馮小妹直接除戶，但馮小妹明明還躺在二殯且死因不明，遺體冰存逾百日的離譜情況。直到事情爆發後引起廣大關注，官方向家屬馮媽媽表達，將盡速處理，將馮小妹列為重要個案，馮小妹終得進行遺體解剖，也總算可以入殮。

然而，馮小妹的真正死因到底是什麼？和接種疫苗究竟有沒有關聯？至今沒人能給馮媽媽清楚回答，新黨黨部今再度召開記者會，台北市議員參選人郭榮先指出，馮媽媽希望能了解馮小妹死亡真相，卻遇上兩大疑點：首先，法醫研究所是否能驗出死亡與疫苗關聯性 法醫研究所表示，他們所屬業管範圍，可研判死者為病死或自殺、他殺等等，然而是否為接種疫苗致死，並非法醫研究所業管，他們必須向衛福部疾管署詢問及請求協助

其次，郭榮先稱，疑似接種疫苗致死，檢驗項目應該是哪一些？針對家屬詢問該檢驗哪些項目，法醫研究所表示，這並非他們的專業，必需請向衛福部詢問及確認，然而家屬詢問衛福部，檢驗項目該是哪些？衛福部的回覆竟是：解剖任務由法醫研究所執行，該檢驗哪些，法醫研究所都知悉，衛福部尊重法醫研究所專業。這兩個部會明顯互踢皮球，沒人願意給家屬清楚而精確的回答和承諾。

針對上述兩大疑點，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，ACIP明顯失職了，若懷疑馮小妹妹死因是與施打疫苗有關，應由法醫研究所和ACIP共同相驗。這件事的責任是ACIP的，ACIP必須負責做好鑑定這件事，檢驗規定在傳染病防治法均有明文規定，現在卻落入了一個有法在、卻不執行的狀態。

王任賢進一步說明，法規上傳染病病人，或疑似打疫苗致死，基本上要讓法醫相驗，經由解剖鑑定死因才能獲得賠償，解剖有喪葬補助費三十萬，這是民眾犧牲身體解剖後才獲得的，然而這是藥害救濟的規定，這筆費用其實是藥廠成立的藥害救濟基金，並非是政府的賠償，政府在疫苗部分，根本沒有救濟制度，賠償制度也不完善。

前衛生署長楊志良則因身體不適，以視訊方式參與這場記者會指出，國內累積新冠疫苗接種後不良事件，當中死亡案例，遠比真正得到新冠肺炎死亡的還要多出很多，然而實際上能獲得賠償的，卻非常的少！由於政府審議進度很慢，國民黨曾說大話，要組織一個律師團去處理，結果並未成立，受害者家屬根本就是小蝦米對大鯨魚。除了因為政府該作為而不作為的往生者，應該要國賠。馮小妹在過程中，因官方疏失遭受到許多的不公不義，也應該加入國賠訴訟。