台北花園大酒店搶攻宅食商機，自即日起推出星級外帶便當、外帶分享餐，並祭出外帶折扣配套優惠。饗聚廚房規劃六款中、西、泰式便當，售價從150元到200元，主菜包括匈牙利舒肥雞胸、中式滷牛腱、泰式打拋豬等。小家庭則可選擇饗聚廚房聚美食超值外帶分享餐每份1,999元，包括重達25盎司厚切美國沙朗、紐奧良烤全雞、義式香料爐烤時蔬等。而由泰籍主廚獻藝的花園thaithai，限時推出全餐點外帶享75折優惠，道地美味輕鬆上桌。

台北花園大酒店饗好食光星級美味便當品項共六款，匈牙利舒肥雞胸及中式滷牛腱則是以當紅飲食法低GI來設計，匈牙利舒肥雞胸使用特選雞胸肉、匈牙利粉及義大利辛香料醃製一晚，以真空低溫烹飪技法（舒肥法sous-vide）溫度控制67度下進行舒肥75分，肉質質地更顯柔軟，營養健康滿分。另一款主菜中式滷牛腱採用特選澳洲牛腱肉，再加入特製高湯、八角、茴香.等食材精滷2小時，味美醇厚，美味均衡兼具。泰式打拋豬為經典的泰式菜色，豬絞肉下鍋爆炒，依序加上蒜末、洋蔥…等炒出香氣，並加入特調魚露醬汁，起鍋前再加上羅勒、辣椒拌炒，濃郁飄香，堪稱道地泰式好味。

另有香氣四溢及肉質軟嫩細膩的照燒雞腿排、外酥內嫩，鮮香甘美唰嘴的香蒜椒鹽骰子魚及細緻鮮甜，鹹香撲鼻襲人的香煎海鱸魚主菜供消費者選擇，便當皆搭配紅藜香米飯、季節時蔬、菌菇彩椒、花蓮芋頭地瓜…等精心烹調的配菜，輕鬆享有餐桌上的華麗星級饗宴。

饗聚廚房精選厚切牛排超值外帶分享餐，超值價1,999元（適合3-4人），由擁有30年以上精湛廚藝，且榮獲法國藍帶廚藝認證，及世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀規劃，內含重達25盎司的厚切美國沙朗牛排，以油煎再爐烤方式呈現出口感柔軟，超值大份量，滿足無肉不歡饕客的渴望。紐奧良全雞則是選用一公斤的全雞，加入特製辛香料再經12小時醃製入味，肉質軟透與香料融為一體，放入烤箱以低溫烘烤，外酥內嫩多汁，香氣蔓延，令人齒頰留香。義式香料烤蔬菜以當季時蔬爐烤，更具鮮甜清香，營養加倍。繽紛花園沙拉，將嚴選時令蔬果，佐上經典醬汁，自然甜美的豐富食感值得一嘗。奶油南瓜湯選用甜度及香氣足的東昇南瓜，口感滑順，奶香味襲人。手工餐包以天然發酵，呈現出鬆軟紮實、香醇可口。最後搭配上特製肉汁佐醬及海鹽，在家享受讓人吮指回味的星級滋味。

花園thai thai由擁有20年的輝煌廚藝的PratchayapornWangpratchayanont主廚獻藝，結合傳統與創新，帶來最經典的南洋饗宴。自即日起限時推出餐點外帶享75折優惠，滿2,000元再加贈精選飲品，饕客可外帶溫和甜潤的泰式雞肉黃咖理，入口甘美濃醇後勁香辣帶勁的泰式鮮蝦綠咖哩等經典泰式美饌，或可選擇新菜，如濃郁飄香的泰式起司風味打拋雞，完美令人激賞。溫潤順口的泰椰奶湯，香氣餘韻留於唇齒，令人心醉。外帶泰式風味饌，愜意享受一趟泰讚了異國美食之旅。