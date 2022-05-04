母親節還有不到一周就來到，小米也貼心推出「小米母親節」優惠活動，更推出了淨化、循環二合一的「Xiaomi 智慧無扇葉淨化風扇」，以及露營出遊、停電也不怕的無線便攜風扇「Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2 Pro」兩款新品，讓今夏能夠涼爽渡過，15日前購買「Xiaomi 智慧無扇葉淨化風扇」即享早鳥價6995元、買「Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2 Pro」則享早鳥價2695元。

Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇，具備二合一淨化循環功能，15日前購買即享早鳥價6995元。（小米提供）

Xiaomi 智慧直流變頻電風扇2 Pro採無線設計，15日前購買享早鳥價2695元。（小米提供）

另外此次的「小米母親節」活動就推出了買年度精品旗艦Xiaomi 12系列，即享贈Redmi Buds 3或Xiaomi 智慧延長線 20W 快充版等優惠，使用小米積分1000點兌換優惠券，Xiaomi 12系列均可再折1000元，凡購買Xiaomi 12系列即享售後「尊享服務六大保證」，2年超長保固與6個月內免費螢幕維修一次的尊榮保固，另外維修期間提供專屬備用機、退換貨及維修免費到府收送、365天在線的VIP客服專線，同時提供12個月內一次保固外免服務費，還有其他手機、影音娛樂必備大螢幕、穿戴裝置守護健康、省時省力清掃家電均享下殺優惠。