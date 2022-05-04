指揮中心4月27日宣布取消簡訊實聯制，改用社交距離App取代，但有民眾質疑社交距離App通知很慢，11天前與確診者接觸過，拖到11天後才通知，但這還不是最誇張，今天有網友爆料，朋友與確診者連5天密切接觸，竟收到社交距離App「一天接觸30小時」的通知，讓大家直呼太扯「一天超過24小時是哪招，哪個平行宇宙啊？」

有網友指出，朋友被社交距離App通知一天接觸確診者30小時，不懂一天超過24小時是哪招。（翻攝自PTT）

社交距離App亂象頻傳，繼有人和確診者接觸11天後才收到通知，一名網友今天在PTT表示，朋友5月2日收到通知，發現自己4月25至29日，連續5天與確診者密切接觸過，扯的是27日一天接觸了「30小時50分鐘」、28日接觸「29小時34分鐘」，不禁酸道「我們天才IT大臣畢竟不是凡人，一天當兩天用，一天當然不只24小時」。

對此，有網友猜測是累加的，可能接觸不只一位確診，原PO則反問「「那你覺得這樣顯示合理喔？」，也有網友質疑「那去演唱會不就幾千小時了？」認為這樣解釋不太合理。

此外，還有人紛紛留言：「原來一天有30小時...」、「太粗暴了」、「 時間管理大師」、「一天超過24小時，天才設計師」、「48小時幫你變59小時算你賺到耶」、「遲到一分鐘浪費其他120人2小時，ok吧」。