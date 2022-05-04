台南兒童疫苗接種首日，由新營區南梓實小率先開打，台南市長黃偉哲（後排左二）一早到場關心。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南兒童疫苗接種首日，由新營區南梓實小率先開打，該校有51名學童打疫苗，目前沒有傳出孩子有不適感，結束後校方發放營養補充品，幫助學童恢復體力；另外，台南市長黃偉哲一早到場關心，他叮嚀學童多喝水，最重要的還是要戴口罩，別以為打完後，就變成無敵鐵金鋼。

市府教育局長鄭新輝說，台南從上周就由學校發放意願書，讓家長有一周時間思考並填寫意願。台南6至11歲學生有9.1萬人，約3.6萬人有意願施打，目前開放劑數2劑、間隔12周、劑量為成人的一半。

南梓實小校長楊世安說，學校國小部學生有201位，目前有51位小朋友的家長同意讓孩子施打疫苗，今天學校與新營新興醫院及衛生所合作，在整個動線做了一個較寬敞、溫馨的安排，鼓勵更多家長，能夠盡量讓孩子來施打疫苗。

市府表示，台南目前100人以下學校，由衛生所入校協助，100人以上，則由20家醫療院所協助，若符合資格的兒童，這段期間因故未接種，5月23日後可到合約醫療院所接種，或是透過台南打疫苗系統預約。