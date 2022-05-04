母親節即將到來，連鎖餐飲集團王品(2727)表示，雖受疫情影響，但目前各品牌餐廳訂位仍達逾7成。不過，因應許多消費者改採外帶餐點方式慶祝，集團仍集結旗下3大中餐及5大鍋物品牌，祭出142道中菜外帶9折、36款鍋物外帶88折，全方位滿足消費者需求。

王品股價4月27日盤中下探106元的近1年半低點，由於2個半月修正幅度達34.4％，近日股價止跌緩步回升。今（4）日開高後上漲3.17％至114元，隨後漲勢雖見收斂，早盤仍維持約1％漲幅。三大法人近3日轉站多方，合計買超100張。

王品將於6月28日召開股東會，最終交易日為4月27日。公司3日公布2022年股東會將加碼贈送價值達3000元的「王品股東大禮包」，創史上最大手筆，以股東人數約8.3萬名估算，總價值高達2.49億元，意味幸運兒最少僅需花106元就能獲得3000元大禮包。

隨著8日母親節倒數計時，餐飲業者招式盡出搶攻節慶聚餐商機，惟疫情升溫仍影響消費者外食意願。王品表示，雖受疫情影響，但各品牌餐廳目前訂位仍逾7成，其中丰禾台式小館、莆田、享鴨3大中餐品牌更超過8成，顯示多數民眾仍希望母親節與家人團聚用餐。

不過，王品也指出，今年確實有許多消費者改採外帶餐點形式，回家聚餐請媽媽吃頓好料。對此，王品旗下22個品牌針對內用及外帶同步祭出好康優惠，無論是內用或外帶，集團全體同仁均謹遵防疫規範，希望帶給顧客最安心的用餐體驗。

王品旗下丰禾台式小館、莆田、享鴨3大中餐品牌，此次集結142道美味料理，提供外帶9折優惠。而嚮辣、和牛涮、聚 北海道鍋物、青花驕、尬鍋台式潮鍋等5大鍋物品牌，則嚴選36款鍋物祭出外帶88折優惠。

同時，看準蛋糕仍是多數民眾慶祝節慶的需求商品之一，王品旗下「王品瘋美食」購物網除推出「輕春母親節活動」跨界賣蛋糕，亦結合集團旗下首家創投公司、以純植物食材打造絕美甜點的「綠帶」純植烘焙，推出熱賣的栗子蒙布朗旦糕同步搶市。