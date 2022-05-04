搶母親節餐飲商機，王品集團從西餐、中餐到火鍋等22個品牌，外帶、內用都有好康優惠，三大中餐品牌-米其林一星莆田、全台十二大傳承臺菜餐廳丰禾台式小館、享鴨，總共142道美味料理、外帶9折優惠。另外五大鍋物品牌-嚮辣、和牛涮、聚北海道鍋物、青花驕、尬鍋台式潮鍋、嚴選36款鍋物外帶88折。

王品表示，雖然受到疫情影響，但是各品牌餐廳目前訂位仍有七成以上，三大中餐品牌-丰禾台式小館、莆田、享鴨更超過八成，顯示大家還是希望在母親節與家人團聚用餐。不過王品也表示，今年有許多消費者改採外帶餐點的形式回家聚餐，請媽媽吃頓好料，所以142道中餐菜色外帶9折、36款鍋物外帶88折。不管內用、外帶，王品集團全體同仁謹遵防疫規範，希望能帶給顧客最安心的用餐體驗。

在家慶祝母親節，甜蜜蜜的糕點最適合表達對母親的愛意，為讓子女「只款待心中最重要的人」，王品集團首家創投公司、以純植物食材打造絕美甜點的「綠帶」純植烘焙，母親節推出熱賣的栗子蒙布朗旦糕（售價980元），栗子蒙布朗旦糕將烘烤過的腰果拌入大量的栗子製成栗子乃油，搭配綠帶最招牌南瓜海綿糕體，製作出多層次的口感，最後再以法式糖漬栗子、金箔進行妝點，映襯媽媽的典雅氣質，讓媽媽們在專屬的節日裡，也能呷甜甜感受子女滿滿的愛。