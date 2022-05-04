民進黨議員初選倒數，中市中、西、東、南區選區立委黃國書，昨天陪同東南區參選人何坤霖車隊掃街，宣傳車因故拋錨，黃、何兩人衝民調熱血下來推車。工作人員笑稱，真的是正港的「推一把」，支持網友順勢喊出「推進議會之路」 。

黃國書擔任過中市中、西區5屆議員、2015年拿下中、西、東、南區立委補選，並取得連任，去年底雖因「線民事件」而宣布不再尋求連任，他長期經營地方、服務口碑佳，人氣高，地方拱他復出呼聲不斷。

黃國書昨天下午陪同東南區初選參選人何昆霖車隊掃街，兩人同站吉普車掃街，豈料，車輛突然拋錨只好下車，一般只能站路邊「顧車」等候救援，兩人則熱血直接上陣推車，工作人員將參選人及助選人掃街掃到下來推車的畫面貼文臉書，讓網友莞爾，成為激烈初選難得一見的幽默話題。

網友多讚黃國書是輔選認真，並為參選人喊加油；有人笑稱，選舉車隊掃街「顧車」的很多，但還沒看過自己推的；有人質疑「會不會創下台灣選舉史上紀錄？」；網友風趣地說，根本是正港的「推一把」；支持網友則順勢說：這是要「推進議會之路」。

民進黨東南選區議員將提名3人，初選有5人角逐，包括尋求連任鄭功進、現任議員邱素珍的女兒陳雅惠、新人吳文豪、前市政顧問的翁俊楠，而何昆霖是中市東南區議員七連霸何敏誠的兒子，在服務處擔任執行長，今年上陣爭取接棒。