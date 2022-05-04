PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土疫情連日狂爆，昨日（3）更衝上本土確診23102例新高，引發民眾恐慌。指揮中心指揮官陳時中透露，有規劃未來打滿3劑疫苗者，以快篩取代居隔，但須達到第3劑疫苗施打率達7成以上、中重症率有效抑制兩大條件。此消息引發熱議，不少網友持反對態度，更有人痛批「果然不演了」。

陳時中在昨日例行記者會上表示，針對第3劑疫苗施打率達7成、中重症率抑制不上揚，最快6月即可以「打滿第3劑加快篩」取代居家隔離這個消息，確實「有這類相關規劃」，但變數仍多，若有確定情況會再向民眾報告。

陳時中進一步指出，雖目前確實有相關規劃，但還是必須考慮疫苗接種比例、自然感染比例、第二劑疫苗保護效力，加上戴口罩、勤洗手等非藥物介入措施，方能做適當開放。

6月可望「滿3劑免居隔」的消息，迅速在網路掀起熱議。網友湧入PTT論壇與臉書相關連結留言：「果然不演了」、「自主應變，要高歌離席了」、「選舉前什麼都有可能」、「想選舉想瘋了？」、「翻譯：這樣確診數字可以漂亮」、「不排除選市長」、「資源這樣真的好意思，是不是因為特權可以很快被治療？」