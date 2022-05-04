日本防衛省於日本時間中午12時10分（台灣時間11時10分）表示，北韓稍早發射疑為彈道飛彈的物體。
日本放送協會（NHK）報導，防衛省相關人士表示，北韓發射疑為彈道飛彈的物體已經落下，正在收集情報分析落點。
南韓合同參謀本部稍早表示，北韓今天向東海上發射不明飛行物，軍方正在分析相關數據，不排除可能為彈道飛彈。
日本政府已在首相官邸（行政中心）危機管理中心召集相關部會負責人組成緊急小組，收集情報與確認受害狀況等。
北韓今年至今每個月都試射彈道飛彈，其中2月27日與3月5日從首都平壤郊外分別發射1枚彈道飛彈，防衛省分析皆為洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈。
此外，北韓3月24日試射新型「火星-17型」洲際彈道飛彈，最高高度達到6000公里，創下至今最高紀錄；4月16日從東部向日本海發射2枚疑似短程彈道飛彈的物體，北韓宣稱是試射「新型戰術導向武器」。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110504
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。