以直率發言及搞笑風格受到歡迎的人氣網紅「丹妮婊姐」，因疫情關係與男友分隔台、美兩地長達2年之久，今年3月底她終於準備齊全飛美國會情郎，這一個多月時間，丹妮婊姐經常透過社群分享在美國的情侶生活與趣事，而時間過得很快，昨天(5/3)她透露自己準備返台，同時揭露親眼見證當地的疫情景況，不禁覺得又怕又羨慕。

丹妮婊姐昨天在臉書po文，透露自己萬里追愛的赴美行程到了尾聲，她又將萬里長征飛回台灣，光是移動過程就要整整24小時，抵台後則需要隔離10天，但最困難的不是移動跟隔離，「難的是跟男友離別，擁抱完原本都要入關了，回頭走去再抱一次，自以為跟演電影一樣哈哈哈哈哈哈哈」。

而去程時遇到航班取消而衍生出許多麻煩事的她，回程時必須先搭一段美國的國內線班機，但狀況與赴美時的艱辛完全成反比，原本這段中繼旅程應該飛1個半小時，機長卻只花了45分鐘就到達目的地，「他根本空中玩命關頭哈哈哈哈哈哈哈哈，生平第一次坐到飆機哈哈哈哈」。

也因為這趟國內線的轉乘，丹妮婊姐親眼目睹目前當地在防疫上的真實景況，她透露美國連在機場都已經不必戴口罩，所以大部分美國人都是「無罩狀態」，但她並沒有跟隨當地的風潮，反倒是將口罩戴緊緊，拉高到快是眼罩高度，直言看著美國這個情況「實在頭皮發麻」，可老實說，心裡還有另一個念頭，就是「滿羨慕他們已經完全正常生活」。