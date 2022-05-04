疫情連日升溫，宅食需求增加，讓民眾轉向以外帶、外送，或是自煮慶祝母親節。Uber Eats 「優市」遴選特級肋眼、干貝、龍蝦等高檔食材、鮮花、蛋糕、養顏與健康禮盒等歡慶必備商品，帶給計畫宅慶祝的消費者在 Uber Eats 上一站式購物、 24小時隨點即送的經驗。除優質商品並攜手知名主廚吉克（JEEK）獻上日式、泰式、韓式三道異國料理助攻想要親自下廚感動媽媽的消費者，Uber Eats 「優市」寵愛媽咪專區5月6日開賣，搭配 Uber Eats 新用戶「寵愛媽咪五折慶」限時優惠序號，可享兩筆訂單各 5 折優惠（不限最低消費金額），單筆最高折抵200元。

今年母親節，Uber Eats 「優市」遴選如A5和牛、波士頓龍蝦、帝王蟹腳等高檔食材，健康養顏的娘家滴雞精、白蘭氏燕窩禮盒、肌研水潤面膜、維生素組合，以及營造氛圍的鮮花、香氛恆生花、卡片等，讓消費者一次購足在宅慶祝母親節的商品！Uber Eats 也祭出多重優惠，首次下載並註冊 Uber Eats App 的新用戶，只要單筆訂單金額滿最低消費金額，即可在 30 天內享有無限次免運費，5月1日至5月31日期間，新用戶輸入優惠序號【寵愛媽咪五折慶】，還可多獲得首兩筆訂單 5 折優惠，單筆最高折抵 200 元，限輸入後 14 天內用畢。