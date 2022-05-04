南投1名55歲的陳姓婦人，2020年因乳癌切除左側乳房，在接受完整的手術與化療後，恢復健康樣貌，不過卻因為乳房遭切除心中耿耿於懷，相當自卑，最近下定決心到南投醫院找尋整形外科醫師評估，進行乳房重建填入植體，尺寸也從小B升級成大D，讓她重拾信心。

南投醫院呂明川醫師表示，陳姓婦人其實從小就認為自己的乳房不夠豐滿，因此剛好藉著乳房重建手術，將乳房尺寸一並升級，而攤開數據也可以發現，過去乳癌是女性癌症發生率的第一名，而且還有年輕化的趨勢。

呂明川說，失去乳房對於女性來說，衝突與失落感是相當大的，這種精神上的打擊有時更甚身體上的挫折，他認為乳癌患者不論年紀，在經過完整的治療手術後，都可以選擇自體皮瓣或植入物(如矽膠)進行重建，同事可以對側乳進行調整，來達到理想的外觀。

乳房重建手術可分為立即性重建及延遲性重建，在患者條件允許下，可以在乳癌邱除手術後立即進行乳房重建，可以減少一次麻醉的風險，但若在諸多考量下未接受立即重建者，也可以選擇在療程告一段落後，與整形外科醫師溝通，再進行手術，而上述兩種方式，都不會影響癌症治療。

呂明川也強調，因為疫情民眾擔心到醫院染疫而畏懼到醫院進行篩檢，還是提醒民眾要定期健康檢查，提早發現硬塊、皮膚外型變化、乳頭異常分泌物等，以達到「早期診斷、早期治療」。