女星王宇婕克服台語障礙，現在的台語越講越「輪轉」，近年在八點檔《一家團圓》、《天之驕女》等戲有亮眼表現，親民的王宇婕也不吝嗇分享拍戲和生活日常，不過近日卻被女星李燕揪出她全身的穿搭行頭高達30萬，同時，她也有感而發說，女生買名牌精品，常會被說亂花錢、拜金女，不過，王宇婕則霸氣認為，這是犒賞自己、愛自己的表現。

王宇婕昨（3日）在網上曬出穿搭照，開心秀出新購入的名牌包，還被李燕揪出她全身的穿搭行頭「30萬起跳」，李燕還特別在照片畫圈圈標註重點，逗得王宇婕哈哈大笑，不過李燕強調：「最昂貴的其實是她的心，我最喜歡的天使」，王宇婕也開心說是：「無價」，吳婉君則大讚王宇婕購物很有效率：「你動作很快餒，馬上入手」。

同時，王宇婕也感性發文說，如果不是千金出生的女生，買精品、奢侈品，常會被說亂花錢、拜金女，甚至被猜是「男友一定很有錢」，不過，王宇婕則表示：「我常說買東西投資，並不只是轉賣賺錢，也代表投資自己。只有你自己知道，你這一路以來的辛苦和付出」，王宇婕認為，不如好好犒賞自己，投資自己、愛自己。

加上最近疫情嚴重，王宇婕感嘆，很多事很難預料，她認為，不如每一天做一點讓自己開心的事，「吃好一點，買點東西，打電話給家人，做善事，陪寵物，什麼都可以」，王宇婕發文充滿正能量，也吸引女星何如芸留言：「看妳這麼開心，我也笑了」，丁寧也直呼：「真的。妳也是很有能力的女人呀」。