塞爾提克今天在主場迎戰尋求衛冕軍，全場飆進20顆三分球寫下隊史季後賽紀錄，最終以109比86擊潰公鹿，將系列賽扳成1平。

綠衫軍此役打來非常兇悍，尤其是首戰表現欠佳的傑倫布朗，首傑就攻下17分一雪前恥，塞爾提克上半場戰畢取得25分絕對領先優勢。

易籃再戰，公鹿在「字母哥」阿提托康波的領軍下吹起反攻號角，單節追回8分，可惜仍帶著17分落後進入決勝節，眼看追趕無力，只能提前棄守，板凳球員全部出清，以23分之差慘敗收場。

此戰寫下四項紀錄，除了20顆三分球創塞爾提克隊史外，公鹿三分球18投中3，投籃命中率僅16.7%，寫下隊史過去15年季後賽最遜紀錄。

傑倫布朗全場30分，首節17分創個人季後賽生涯單節最佳；塞爾提克半場領先25分，隊史第四次半場領先對手超過25分，前次得追溯到2000年千禧年迎戰暴龍的時候。

除了傑倫布朗外，塔圖貢獻29分、8助攻，荷福德11分、11籃板，替補悍將葛蘭特威廉斯21分。