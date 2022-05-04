【全程影音】小吃店竟轉身變「生醫公司」 國民黨團質疑：利用疫情大賺快篩財？

本土疫情嚴峻，快篩試劑全民搶購供不應求，立法院國民黨團今召開記者會，踢爆衛福部核准進口快篩試劑的22家廠商內，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬、不具醫療專業的小吃店變身，並在1年半就承攬政府高達16億元標案，質疑利用疫情發國難財，其中是否有貓膩？呼籲檢調立即啟動調查。

國民黨立委李德維表示，現在對於快篩試劑緊急採購部分，衛福部中央疫情指揮中心，目前看到22家廠商內，竟然有一家是小吃店轉身變為生醫公司，這部分有非常大的問題，是否利用現在的疫情發國難財，甚至有很多的隱情，國民黨團對此提出質疑。

林思銘指出，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請公司儘速向國外洽訂，經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身是「順益屋食品有限公司」，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，1年半前才變更名稱為「高登環球生醫有限公司」。

他說，「是怎樣的有力人士，才能讓這家小吃店成生醫公司」，還能在去年8月5日被指揮中心納入15家因應嚴重傳染性肺炎申請醫療器材輸入的核准名單中，從小吃店轉型成生醫公司，短短8個多月就獲得衛福部核准，這是很耐人尋味的。

林思銘表示，明明高登環球生醫公司進口的「賽特瑞恩居家快篩」在台灣就有分公司，也有進口商，為什麼要繞一大圈，由該公司代為洽訂？為什麼非得要找一家小吃店去引進快篩試劑？中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？

他強調，該公司代表人劉緯澤2020年才因付不出62萬債務遭裁定強制執行，沒有實績、沒有經驗、沒有健全的財務、代表人信譽不佳，質疑採購案疑點重重，呼籲指揮中心講清楚說明白，檢調立即啟動調查，是否有人謀不臧圖利特定廠商的情事。

國民黨立委鄭正鈐表示，一間資本額重頭到尾都只有200萬元的公司，竟然能承攬政府高達16億元的標案，國民黨團合理懷疑其中是否有黑箱？不可告人的交換？陳時中部長難道不用出來說清楚嗎？陳時中部長必須具體回應，不要讓民眾成了冤大頭。