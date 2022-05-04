台灣利潤導向的托育結構下，政府管理鬆散，只先求「有」但沒要求「好」，且托育資源分佈因城鄉差距產生嚴重不均，許多母親的職業生涯搖搖欲墜，經濟自主遙遙無期。婦團今(4)日表示，政府應儘速落實公共托育建置，每一鄉鎮市區都應至少提供一處0-2歲公托服務資源，保障女性工作權，讓弱勢家庭穩定生活品質。

母親節將屆，今年兒童節蔡英文總統在臉書上再次宣示「0到6歲國家一起養」，增加平價托育名額」，圖卡中說明「0-2歲：累計至2021年增設公共化托育313處」蔡總統說政府要當家長的神隊友。

然而仔細檢視政府迴避不談的地方，托育政策最弱的環節就是0-2歲公共托育資源不足且不均。根據統計，不足在於0-2歲之送托率只有17.1％，全國可收托人數僅9988人，相較於2021年新生兒1萬5380人，家長只能無奈搶抽、排隊等公托名額。

此外，全國0-2歲公共化托育共313處，其中新北市佔93處、台北市佔79處，共計172處就估去全國服務資源55％；若以核定收托人數來看，台北市4921人、新北市1565人，合計6486人就估了全國收托人數的65％。

婦女新知基金會今日舉辦「有政府，要做事！保障媽媽工作權，0-2歲公共托育別漏接」記者會。

婦女新知基金會董事長姜貞吟表示，政府長期漠視0-2歲公共托育資源嚴重不足，以及城鄉不均的問題，0-2歲小孩通常丟給媽媽帶，政府所謂的神隊友角色只能說是「神龍見首不見尾」，雙北以外幾乎看不到。

當照顧責任高度家庭化、女性化，後果就是女性的勞動參與率難以提升，長年停滯在51％上下，政府應在全國332個鄉鎮市區，每一鄉鎮市區都應至少提供一處0-2歲公共托育服務資源，包含公設民營托嬰中心、社區公共托育家園等。

台灣婦女展業協會秘書長林香如表示，許多單親媽媽必須倚賴其他家人照顧，但僅有一人可取得特境弱勢身份而申請到公托，其餘無法順利使用公托的單親媽媽最後只得請家人照顧，或從事可將孩子帶在身旁的工作，希望政府能提供更普及的0-2歲托育，而且要社區化、可近性，才能讓單親家庭穩定就業、穩定家庭生活品質。

東吳大學社工系教授洪惠芬指出，公共托育的取得也不該排除掉不具公民身份的新住民母親，從長遠的角度來看，更普及的公共托育不僅有助於緩解雙薪家長的工作家庭衝突，也是防範女性離婚後貧窮的最好政策工具。