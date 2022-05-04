大陸澎湃新聞4日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統計，截至5月3日，中寮鐵路開通運營滿5個月，客貨運輸態勢驚人，國際物流黃金大通道作用初顯，累計發送貨物290萬噸，第5個月貨運量達110萬噸，比第一個月17萬噸增長5.5倍；發送旅客逾270萬人，其中中國段238.8萬人、寮國段31.2萬人。

國鐵集團國際部負責人介紹，中寮鐵路開通運營以來，國鐵集團所屬的中國鐵路國際公司、昆明局集團公司會同寮中鐵路公司，科學分析旅客出行和貨物運輸需求，不斷增加運力投入，統籌疫情防控和運輸組織，境內外復興號、瀾滄號動車組和普速旅客列車安全平穩運行，貨運品類不斷增加，貨物運量強勁增長。

一是貨運組織模式進一步創新，貨物運量強勁增長。開通以來，尤其是今年4月以來，中寮鐵路承運的跨境電商貨物不斷增加。針對該類貨物貨值高、品類多、時效性強等特點，中國鐵路昆明局集團公司積極探索「瀾湄快線＋跨境電商」的運輸組織新模式，積極協調中國昆明綜合保稅區改進跨境電商貨物站外裝櫃作業流程，提高運輸時效。目前，中寮鐵路開通第5個月貨運量達到110萬噸，比第1個月的17萬噸增長5.5倍；跨境貨物累計發送超50萬噸，已覆蓋泰國、緬甸、寮國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡等10餘個國家和地區，貨物品類從開通初期的橡膠、化肥、百貨擴展到電子、太陽能、通信、汽車、鮮花等100多種。

二是客運能力不斷增加，出行選擇更加多樣。針對寮國民眾多樣化出行需求，寮中鐵路公司在4月13日寮國人民喜迎潑水節新年之際，增開票價較低的永珍至磨丁時速120公里普速客車，同步增開永珍至瑯勃拉邦、孟賽間動車組列車，提高客運能力，並為沿線群眾提供多樣化出行選擇。圍繞中國段沿線西雙版納、普洱等地民眾旅遊、節日出行需求，中國鐵路昆明局集團公司精準實施「一日一圖」，動態增開動車組列車。目前，中寮鐵路寮國段每日開行動車組列車達到6列、普速旅客列車2列；中國段日均開行旅客列車達到36列，最高峰達到65列，客運能力和出行選擇不斷增加。

三是營運管理不斷加強，客貨服務體驗持續改進。開通以來，中國鐵路國際公司、昆明局集團公司會同寮中鐵路公司，積極聯合沿線地方政府，加強安全環境整治，確保了線路安全暢通；嚴格落實中寮兩國沿線地方政府疫情防控措施，有力有效做好旅客運輸和磨憨、磨丁鐵路口岸疫情防控工作，營造了健康平安有序的運輸環境；減免鐵路貨櫃保證金、租金和延期使用費，增加境外還櫃點數量，進一步降低全程物流成本；強化與海關部門的聯勞協助，積極推動便利化通關，提高了運輸效率；增加寮國主要城市售票點設置，延長售票時間，盡可能方便寮國人民；持續加強中寮兩國員工業務培訓，改進站車服務措施，推行多語種服務，不斷提升了客貨運輸服務體驗。