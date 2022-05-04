台灣許多民眾選擇用機車代步，加上環保觀念逐漸興起，有些人直接將舊的機車換成了電動機車。近日有名網友在網路上PTT發文問大家，電動機車是不是真的有比較好騎，表示自己的老機車毛病越來越多，每次都要換那個換這個，所以對於電動車有些心動，不曉得該不該換，此貼文曝光後引來一群網友推坑，甚至還有人直言「會上癮」，引發熱烈討論。

網友好奇滿街跑的電動車是否真的比較好騎。(圖/翻攝自「PTT」)

原PO表示自己從大學開始就騎著手邊的老機車，但是現在毛病越來越多，正在考慮要不要換新「每次回去老闆都說這個要換、那個要換，偏偏也不是很懂那是真的非換不可，還是就想多撈點。」原PO一直以來都遵循著只要不影響安全的就不換的觀念，但是這樣的模式已經持續好一段時間。她感覺電動機車的保養似乎單純一些，但又礙於沒有試過，忍不住好奇詢問「以各方面來說，會覺得電動車比較好騎嗎？」

大部分機車門市都可以安排試騎，自己騎過最準。(示意圖/shutterstock)

此文章一出引來許多過來人分享經驗「加速順暢舒服,風馳電掣的感覺是油車沒有的」、「騎半年了目前沒遇過問題，喜歡的點是安靜不會震也不會有熱熱的排氣管，夜深時騎在巷弄裡真的舒服」、「加速真超快，會上癮」、「光是停紅燈的體驗就差很多」、「晚上回家一樓鄰居的狗不會亂叫了」。但也有部分網友持反面意見表示「說真的好騎，但續航是個麻煩點」、「加速真的很順暢，可是月費真的貴……」。其實現在很多電動車的門市都有試乘服務，可以自己去騎騎看是否習慣。