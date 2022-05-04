北檢前持刀鬥毆 起因竟是離職警遭前女友索討800萬

51歲吳女曾與53歲許姓離職警官交往，期間吳女曾拿800多萬投資許的公司，兩人後來分手，吳女心有不甘想要討回，但許卻不願意，雙方日前對簿公堂，3日開庭後吳女帶了4名友人，在北檢外與許等5人發生衝突，事後9人全遭警方帶回，許越想越不爽，當天晚又撂了9人，在北檢外伏擊吳女友人，其中還有人持刀砍人，警方表示已逮捕2嫌，另7人循線追查中。

據指出，許男是新北市離職官警，退休後從事土地開發等事業，但2020年被指違法吸金、詐騙多名熟女，遭檢警逮捕、起訴，吳女即為其中1名被害人，她曾拿800多萬投資許的公司，雙方事後對簿公堂。

警方調查，吳女自認曾拿800多萬給許，許當時承諾會如何獲利，但事後吳卻認為許是在詐欺，因此向他提告，3日北檢開庭前，吳女帶著4名友人到場堵許，與許這邊4人摃上，雙方一言不和大打出手。

中正一警方獲報後，將9人全數帶回偵辦，事後依傷害案移送北檢，不料許這邊又找來9人，在北檢外埋伏，3日晚間10時，吳女友人陸續無保請回時，許找來的人即一擁而上痛毆對方，其中郭姓男子還持刀將1名林姓男子砍傷。

警方再次趕到後，將砍人的郭嫌等2人循線逮捕，現正擴大追查另7名滋事男子，全案擴大偵辦中。

而台北地檢署外連續鬥毆，北檢也發出新聞稿，表示犯嫌目無法紀，對暴力事件零容忍，已指揮中正一警方依法嚴辦，將7嫌儘速緝捕到案。