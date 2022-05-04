昨天晚間發生女子因天色昏暗、光線不佳，在塭仔圳重劃區內跌落水溝的意外事件。（消防局提供）

昨（3）日晚間，在新北市新泰塭仔圳重劃區內發生女子因光線不佳，不慎跌落水溝的意外事件，對此，新北市地局表示會加速圍籬架設，並請施工廠商加強巡查；市長侯友宜也說，公共安全永遠是工地建設過程中的首要任務，一定會把公安做到更周全，不讓意外發生。

塭子圳重劃區位於新北市新莊、泰山交界，為北台灣面積最大的市地重劃案，也是市長侯友宜的重要施政項目之一，重劃總面積約400公傾，以新莊中正路劃分一、二區，而昨晚胡女跌落水溝的工地位於二區範圍內。

對於這起個案，市長侯友宜表示，有關公共安全的事件，市府都會去了解發生的原因，把公安做到更周全，不讓事情發生，就要全力去做好，他也強調，公共安全永遠是工地的建設過程中的首要任務，他也會請相關單位好好了解事發原因，並進行改善，以確保公共安全。

新北市地政局補充，目前塭子圳二區拆除工作幾近完工，目前只剩一間建物尚未點交拆除，工區正在進行整地及清運等作業，為維護工區周邊安全，亦同步加速圍籬架設，市府並已責請施工廠商加強巡查工地安全，防止意外發生，呼籲民眾行經工區道路小心慢行，也不要擅自進入工區，以免發生危險。