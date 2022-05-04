台灣用電量一直都是各界關注話題，台北市政府2022年編列2億預算，鼓勵家戶與工商業汰換舊有家電，使用新型節能產品，希望減少整體用電量，台北市副市長黃珊珊強調，台北市是在近6年，在6直轄市中節電量最高。

4日台北市舉辦「2022推廣結能產品績優特約夥伴大賞」活動，黃珊珊表示，今年希望能汰換40萬件舊有家電，估計能減碳5萬噸，相當於131座大安森林公園1年吸碳量。

黃珊珊強調，台北市是在近6年，在6直轄市中節電量最高，用電減少5.45億度，節電率3.3％，總減碳28.77噸，約738座大安森林公園吸探量。

家中長時間使用電器，更換節能最有感，台北市政府產發局副局長王三中表示，冰箱耗電量24小時都在運作，如果使用8年以上，建議民眾可以更換成新型1級或2級節能等級冰箱，用電量至少能減少到原本80％

黃珊珊說明，台北市民水準都沒有問題，自己能評估新舊家電用電量差距，銷售業者也非常重要，在他們宣傳與解說下，能讓消費者選擇到符合需求，又能節省用電的產品。