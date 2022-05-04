本土疫情遍地烽火，醫療量能極度緊繃，一名急診醫師表示，有名確診男子打119叫救護車掛急診，沒想到送到醫院才發現是輕症患者，急診醫護深入了解，才知道他只是想要醫院開立的診斷證明書，方便他趕快領到保險金，令醫師忍不住搖頭，痛批浪費醫療資源，才會造成急診室癱瘓。

該名急診科住院醫師今（4）日於個人臉書粉專指出，一名確診後輕症的男子打119說要掛急診，救護人員為預防感染風險，穿上全套的兔寶寶防護衣，但沒想到醫護把男子送到醫院後，才發現該名男子僅為了要醫院開立診斷證明書，好趕快領到保險金。

PO文醫師說，當場有醫護跟男子解釋，解隔離後再申請也可以，且門診掛號費還會比現在便宜一半，但男子若選擇不掛號，又會因為搭救護車沒掛急診，而被政府罰1800元，因此男子最後還是選擇付了850元的急診掛號費，最後還得搭防疫計程車返家。

該名急診醫師痛批，男子為了私人保險金，浪費一台防疫計程車車次，兩套救護人員的防護裝備，最重要的是浪費一個救護車的車次，害得真正需要救護車的民眾，可能喪失就醫的黃金時間。