北京及香港政府近年積極推動粵港澳大灣區融合發展，根據香港最新民意調查顯示，超過5成港人不願到大灣區定居或工作。學者分析可能與上海封城抗疫超過1個月亂象頻生有關，加上大陸堅持「動態清零」，中港兩地短期可能通關無望，也影響港人到大灣區定居工作的意願。

香港民意研究所從去年4月開始進行每半年一次，有關香港人「大灣區生活及工作」的網上民意調查。據VOA美國之音引述最新調查結果，顯示有51％受訪者表示不願意到大灣區定居；願意者26％；另有20％受訪者表示一半一半。

另以香港人的政治傾向來看，4744名自稱民主派支持者當中，87％表示不願意到大灣區定居，較上次半年前的調查上升1個百分點；願意的僅3％，較上次調查下跌3個百分點；另有9％表示一半一半、上升7個百分點。

而在640名自稱非民主派支持者當中，32％表示不願意到大灣區定居，較上次半年前的調查下跌4個百分點；願意者37％、下跌3個百分點，26％表示一半一半、上升3個百分點。

出席記者會的香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪分析，調查結果反映大陸與香港之間的互動關係，港人北上大灣區定居或工作，交通是否便利是很重要的因素。但中港兩地受疫情影響封關超過2年，加上這次調查期間正值大陸處理疫情、上海封城超過1個月，如果大陸堅持「動態清零」政策，可能影響到大灣區定居或工作的意願。