地主農民王順瑜表示，他在頭社種植金針花十餘年，超過200種品種會一路開到9月，歡迎民眾到投射賞花。(吳建輝攝)

王順瑜說常常有遊客以為這個不是金針花，經過介紹他們才知道這是頭社才有的金針花品種。(吳建輝攝)

目前正值金針花盛開季節，南投日月潭頭社盆地有一片將近３公頃盛開的金針花海，超過200種以上顏色繽紛，吸引許多民眾停車駐足拍照，地主農民王順瑜表示，他在頭社種植金針花十餘年，超過200種品種會一路開到9月，歡迎民眾到投射賞花。

王順瑜的金針花就種在頭社淺湖活盆地上，土質鬆軟肥沃，與其他鄉鎮不同，目前已經盛開達到9成，正是賞花最佳時刻，王順瑜說他種植的金針花有200多種花色及品種，因此開花的季節也不同，從五月可以一路開到9月，不同時期到訪顏色都不同。

王順瑜說，5至6月有平地金針花，再來就是高山金針，也就是花東縱谷的品種，但日月潭頭社附近幾乎所有品種都有，因此有別於其他鄉鎮所看到的花色，常常有遊客以為這個不是金針花，經過介紹他們才知道這是頭社才有的金針花品種。

王順瑜也說，頭社是國內少有的活盆地，因為過去是淺湖，有肥沃的泥沙堆積，含水量很高，因此走在他的金針花海時，會牽動金針花，頓時就像跳舞一樣舞動，全世界就只有荷蘭、緬甸以及台灣有這種地質。

王順瑜強調，頭社是全台唯一的水田金針花，10多年前返鄉與父親投入栽種，還進行品種改良，從1.5公頃慢慢拓展到現在將近3公頃，要讓金針花適應浮田真的經過很長時間努力，歡迎所有民眾到訪日月潭時，順道來感受這全台絕無僅有的水田金針花。