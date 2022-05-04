立委林靜儀服務處、立委何欣純大里服務處副主任、市議員候選人賴美連4日邀集自來水公司、建設局、霧峰區公所、甲寅里里長李明忠及社區居民於現場會勘。（馮惠宜攝）

台中霧峰區大里草湖路往北連接大里大峰路靠甲寅里的北側自來水幹管，由於自來水管徑不足，不敷民眾用水需求，且管線已使用近30年，易造成管內積垢及破管漏水風險，經地方居民建議下，立委何欣純、林靜儀聯合向台水公司爭取，獲應允汰換長度約455公尺，施工經費約440萬，工程預計於今年年底進場施作。

霧峰區草湖路往北連接大里大峰路，是霧峰區與大里區銜接的交通要道，由此進入霧峰繁華的都市計畫區域，草湖路兩側為霧峰市區的甲寅里、本鄉里。草湖路靠本鄉里的南側，自來水正汰換中，草湖路靠甲寅里的北側自來水幹管，卻尚未更新。

霧峰區甲寅里李明忠里長表示，甲寅里發展的早，自來水管早已老舊，且朝陽大學學生住宿的也多，區域成長迅速、大樓林立，自來水管常有水壓不足的問題，很高興這次自來水公司的重視，但是要做就要做好，管線品質要好、管徑也要夠大，最後的道路鋪設也要完整才行，整個工程才算圓滿。

立委林靜儀服務處、立委何欣純大里服務處副主任、市議員候選人賴美連4日邀集自來水公司、建設局、霧峰區公所、甲寅里里長李明忠及社區居民於現場會勘。

立委林靜儀服務處表示，這次工程位於霧峰市區核心，關係到市區眾多民眾的用水品質，更新草湖路的自來水管線有其急迫性，這次更新內容主要將原本150公釐的管徑，擴大至200公釐，並將管材升級為延性鑄鐵管，兼顧供水穩定及清潔，改善生活品質。

賴美連同時要求自來水公司，草湖路為交通要道，在施工時務必做好相關交維設施，確保用路人的安全，在最少的交通影響下，儘速完成管汰及路面修復工程，自來水汰管的任務圓滿、施工的過程也要安全。