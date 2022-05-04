撞擊影片曝 西濱聯結車鬼切釀1死3傷 車頭撞爛滿地碎片（翻攝自記者爆料網）

台61線西濱快速道路北上150.9公里、清水路段，今（4日）上午10時許發生6車連環撞，據了解，為一輛聯結車疑似因切換車道引發車禍，已知4傷1死，事故佔用北上車道，仍全力排除事故。稍早最新撞擊畫面曝光。

透過影片可見，一輛聯結車疑似欲超車右切，但未注意前方車輛狀況，先撞上小貨車後，再一路推撞前方2輛車，過程中聯結車頭被撞毀，車殼碎片四處散落一地，後方的車輛也都撞成一團。

台61線北上清水段4日發生連環車禍，警消在現場進行救援。(記者爆料網提供)

台中市消防局4日上午10時23分獲報，稱西濱台61線北上150.9公里有多車追撞車禍，立即派梧棲、大安等消防分隊救護車趕抵救援，現場有貨車駕駛受困、車頭被撞毀；消防隊員立馬破壞車體救出，大貨車追撞工程後，車頭毀損、司機受傷送醫。

警方指出，現場是3輛大貨車與3輛工程車追撞的意外事故，造成1人死亡及3人受傷，預計要到中午該路段方能全線排除，目前該路段北上車道交通中斷。警方緊急調派線上大秀所、梧棲所協助北上車輛下文昌閘道，安寧所管制車輛北上福德閘道，肇事原因由警方調查中。