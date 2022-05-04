疫情急速升溫，民眾卻連快篩劑都買不到，且快篩劑價格還比國外販售的貴上許多，但指揮中心指揮官陳時中卻稱是因為「擔心囤積」，這讓國民黨台北市議員徐巧芯狂酸「難道房價太貴，也是偉大的政府為了人民著想怕大家囤房？真是謝謝你欸！」

昨（3）日的疫情記者會上，有媒體指出目前快篩實名制1劑100元的售價讓不少民眾質疑太貴，另有不少民眾、民進黨立委等人，都分享國外有非常便宜的快篩可以購入，陳時中雖然表示「能越便宜，我也不反對」，但卻說以目前的售價比較不會有囤積的狀況出現。

徐巧芯今日在臉書表示，陳時中說是因為「擔心囤積」，所以快篩劑不能便宜賣，「難道房價太貴，也是偉大的政府為了人民著想怕大家囤房？」狂酸「哇真是謝謝你欸！」

徐巧芯分享，法國好市多販售的一盒五支試劑僅7.75歐元，換算是一支台幣48元，「難道法國的就不準？世界跟不上台灣？」她怒批，有國外生活經驗的人都說台灣的快篩試劑就是比較貴，而且還比國外的難買，「這時候陳時中還說什麼賣得貴是因為怕大家囤積，真的是藉口太多也太瞎。」