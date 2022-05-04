疫情加劇，近來大學亂象頻傳，教育部即便召集全國大專校院防疫長開會討論管控方式，採送確診學生到集中檢疫所、補貼隔離宿舍費用等作法，仍舊無濟於事，絕大多數學校仍盼遠距教學到學期末，而教育部受指揮中心壓力，不敢讓各校彈性自主管理校園，眼看時值期中，學生確診也不敢離校，讓校園淪為壓力鍋，師生苦不堪言。

衛福部長陳時中已表明，接下來的防疫政策將是與病毒共存，教育部也與其配合，大批發送快篩試劑給各縣市學校，開放全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，並且也與各大學防疫長開會，承諾協助安置確診學生與補貼隔離宿舍費用，但對大學期盼能全面停課到期末，就是沒有答案。

近來台大出現確診學生住進校內會議室，引起軒然大波，校內教師與行政人員對此感到無奈又憤怒。

論及背後原因，一名台北市某老牌私校教師透露：「學生不敢走啊！」教育部沒有宣布讓大學全面停止實體授課，現在各校幾乎採取一周一周申請停課，但每門課程進度不同，「學校與老師、同學都不知道怎麼辦！」

該名教師提到，指揮中心的「3＋4」居家隔離政策已上路，4天的自主防疫期，學生不能到校上課，更不能回家，責任便落在學校身上，得幫學生找地方住，對校方而言，確實非常困擾。

該名教師說，如果全校停課到學期末，沒有確診或得進行居家隔離等健康的同學，至少可以先回家，減少人流在校園聚集，便能把染疫風險降到最低，讓大學不會變成防疫破口。

該名教師指出，據他所知，現在所有的大學校園宿舍都住滿人，無從疏散人流，外地學生或境外生眼看學期沒結束，又不敢回家，「課不停到學期末，學生不敢走」，教育部既然沒擔當處理，如今只能由各系所教師自行認定是否停課，最後由老師一肩扛。

時值5月，該名教師更指出，下星期各大學即將進入畢業展季，師生進退兩難，如果政府突然比照去年宣布進入三級，學生經濟等損失恐超過8成以上，但若繼續執行，另還有國中會考與大學口試也即將到來，學期還沒結束，校園確診人數就會持續飆增，「學校現在很像壓力鍋，不知道什麼時候會爆炸。」