台北農產運銷股份有限公司今天下午2點將召開董事會，由總經理翁震炘提案，通過聘任陳平軒擔任該公司月入近10萬高薪副總經理一職人事案。對此，台北市議員汪志冰批評，陳平軒無相關背景，獲農委會主委陳吉仲厚愛，透過農委會洗資歷，現又橫空出世入主北農擔任副總，根本是政治操作、打擊基層士氣，無視專業及股東權益。

汪志冰說，陳平軒今年37歲，主要學經歷為台大法律系及現任行政院農委會簡任秘書，看不出有任何與農業經營及管理的相關背景，倒是曾經擔任台灣農業陣線副秘書長，在全國各處衝鋒現陣，抗爭場合皆有其身影，扮演與敵對陣營鬥爭腳色不遺餘力，因此，獲農委會主委陳吉仲厚愛，「合理懷疑，陳平軒在農委會主要工作與不斷鬧出1450網軍風波有相當深的介入。」

汪志冰質疑，陳平軒透過農委會洗資歷，現在更由陳吉仲一手主導，讓豐功偉業的陳平軒橫空出世入主北農擔任副總，完全無視專業及股東權益。

汪志冰說，北農去年營業稅後淨損2億4千萬，需動用「資本公積金」來撥補以及發放股東股息，意即吃老本維持營運，因此北農副總經理一職因財務不佳懸缺多年，更何況往年皆由資深經理晉升，非由空降不具相關學經歷高階主管來外行領導內行。

汪志冰指出，更離譜的是，北農23席董事，無一席市府機關代表，在此種主動繳械，甘被架空的情勢下，勢必順利通過，「整齣鬧劇，根本是政治操作、打擊基層士氣以及無視專業及股東權益，而台北市府的主導權完全被架空，更是台北市民的悲哀。」

對此，翁震炘回應，陳平軒擔任農委會秘書6年，對農業政策跟市場管理都有參與，對於遭質疑主要工作與1450網軍，他不清楚，他自己一個人忙不過來，特別是疫情、市場改建、冷鏈物流等業務繁重，要有人幫他分攤，他到北農3年副總2到3名都懸缺，分身乏術，現在找人不太容易，副總薪水約8、9萬並不多。