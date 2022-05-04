路面交通號誌太多，民眾容易看得一頭霧水，新北市交通局推動交通標誌牌面減併，目前完成主要幹道近3000面；今年年初針對新店環河路標誌牌面大瘦身，將約350面標誌資訊重新整併並依行車動線微調，減量為310面，提升行車安全和市容美化。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，新北市交通局為提升人本交通安全並兼顧行車效率，包括超前完成60處「行人庇護島」及同步退縮行人穿越道線，並針對大型路口設置行人保護及早開時相，以及放大型行人號誌燈和延長行人號誌秒數，平均1路口1號誌週期約服務30位行人。

林昭賢也說，為減輕用路人視覺壓力，針對市轄主要道路進行交通標誌牌面整併和減桿，計交通設施「瘦身」共改善2932面標誌、減桿402支，其中包括拆除1944面、整併492面和調整496面交通指示牌。

今年年初起，交通標誌清整專案目標鎖定新店區環河路，林昭賢說，新店環河路全長11.6公里，沿線約有350 面交通標誌，部分牌面老舊掉漆或重複多餘，且資訊未適當整併而過於密集，亦有違規私設標示牌面，導致駕駛人不易於第一時間判斷和辨識。

經逐一檢討，拆除重複多餘標示牌面，並依行車動線微調牌面位置，內容重新整併、設計後，將環河路標誌牌面減量至310面，讓駕駛人能一目了然。

交通局表示，針對民眾私設牌面，將要求權責機關加強取締，讓用路環境更安全之外，交通局並以減量、減桿、簡化及圖形化等原則，持續清整市境內交通標誌，提升用路人交通安全並兼顧市容美化。