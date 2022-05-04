美國最高軍事將領密利（Mark Milley）3日表示，中國仍將台灣視為其目標，並計劃在2027年前具備武力攻台的能力。他還說，美國現在正進入一個愈加不穩定世界局勢，「大國間爆發衝突的可能性正不斷增加」。

美國之音報導，美軍參謀長聯席會議主席密利上將3日出席參議院一個聽證會時指出，習近平已經設定一個目標，要中共軍隊在能力方面做好準備，這並非真的要入侵，而是要具備佔領台灣的能力。他補充說，這是一項艱鉅的任務，無論中共是否能具備那樣的能力，那都是一個目標，且時間是2027年。

對於世界局勢，密利表示，世界現在正面對著中國和俄羅斯，這兩個大國都有強大的軍力，企圖從根本上「改變當前以規則為基礎的秩序」，「我們正進入一個更加不穩定的世界，大國間爆發嚴重國際衝突的可能性正不斷增加，而非降低」。

針對中共與美國的軍艦數量對比，共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示，根據美國政府的預算要求，美軍海軍艦隊到2027年將持續縮減至280艘艦艇。中國艦隊2025年的規模則將達到420艘，2030年更將達到460艘。

密利回應稱，美國有軍事盟友，中國沒有。日本、澳洲海軍，還有其他盟友都會與美國合作、共同演習，這與中國有很重大的區別。此外，軍艦數量並非最主要指標，最重要的是讓美國所擁有的軍艦處於待命狀態，並進行培訓和配備人員與裝備。