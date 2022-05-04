迎接母親節，台中市民進黨市議員邱素貞與南區國光里長陳雅惠，母子檔合體，4日準備3千支康乃馨，分送東南區各據點長輩與志工們，藉此表達對她們的敬意與感恩，婆婆媽媽拿到鮮紅康乃馨，又驚又喜，直說「真大心」，氣氛溫馨、歡樂。

南區國光里長陳雅惠指出，「母親」是偉大女性，身兼重任照顧一家老小，她們對子女、家庭無怨無悔的付出，帶給家庭溫暖力量，令人敬佩與感動，致贈的紅色康乃馨其花語是健康、長壽，送給婆婆媽媽們表達祝福，希望其身體健康，長命百歲。

民進黨市議員邱素貞說，根據台中市府統計，至今年4月底止，全市總人口數280萬1069人，其中男性為137萬3848人、女性142萬7221人，在男女性別比例，女性人口超過男性，呼籲政府針對女性人口態樣，研擬符合需求的政策及服務模式。

距離5月8日母親節的腳步近了，受疫情影響且今年因雨量較少，康乃馨價格較去年貴；邱素貞與女兒陳雅惠自掏腰包，購買1支7至9元的康乃馨共3千支，分送給國光里民及東南區各據點等。國光里長擬參選人黃淑紋說，小朋友立即「借花獻佛」，轉身送給媽媽，提前祝母親節快樂，媽媽笑很開心。