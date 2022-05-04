華視自上月20日至今出包6次，董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳22日時紛紛請辭以示負責，新任董事長鄭自隆在29日就任，今（4日）召開臨時董事會，通過新任總經理人事，兼任總經理一職由董事長鄭自隆兼任，副總職務則是回鍋的劉俊麟擔任。

董事長鄭自隆向本報表示，今日臨時董事會的會議時間大概1、2鐘頭，之所以會由他兼任總經理一職是依照公視關係法人監理辦法規定，總經理一職要先經過公視董事會決定，但因為時間上來不及，因此暫由他兼代總經理一職。至於副總一職，將由曾在華視工作的劉俊麟擔任，鄭自隆表示「我拜託他來的，我唯一的條件，就是希望對方在華視工作過，不能找一個跟華視全然沒有關係的人，不然會幫不上忙。」至於兩人多久前就開始接洽，他表示這無法對外透露，「我們都有一樣的共識，當然他來也是一種犧牲，因為任期多久也不知道，他的任期會跟我們這些董事同任期，時間到了就會卸任。」

華視針對今日的臨時董事會發表聲明，中華電視公司於111年5月4日上午十點三十分，召開第二十三屆第十一次臨時董事會議，會中通過：一.新聞台陳台長雅琳請辭代總經理職務。二.由鄭董事長自隆暫兼總經理。三.自111年5月4日起，聘任劉俊麟擔任副總經理，任期與本屆董事會一致。」

華視在今日召開臨時董事會，但實際上董事們都對新任董事長的正當性抱有疑慮，日前陳順孝、馮小非、羅慧雯、邱家宜4位董事在28日發出公開信指出，「華視臨時董事會推派鄭自隆為新任董事長，立即排定下周三再開臨時董事會，討論新任總經理人選，我們認為，公視持有華視85%股權，華視董事席次半數以上為公視所派任之法人代表，若新任董事長未經公視董事會通過就提名總經理人選，至為不妥。」

邱家宜表示，公股佔大多數的土地銀行要選董事長時，會不會先問大股東財政部的意見？華視要選董事長，在股權結構上也應該依公視董事會的主張。「當然如果公、華董事會的意見一樣就沒問題，但如果公、華董事會的意見不同，那華視豈不是要重選？所以我說程序上不對。現在既然已經這樣，那至少要確認公視董事會對這個董事長的選任沒有不同意見之後，再去進行總經理的選任，而不是還未召開公視董事會，就去選任華視總經理，這也是我們會發聲明的主要原因。」

華視在短短兩周內出包6次，包括20日7點跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、9點34分又出現「大屯火山爆發」等不實訊息，24日報導「總統滿意度」時，將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，29日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，30日，華視新聞側邊的跑馬燈打著錯誤訊息「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」，將新增1萬多例的上海疫情多加上1000多萬例。3日在播報劉任遠接任空軍司令新聞時，將蔡英文總統誤植為「蔡EE」親自授階。