媒體報導美國最高法院有意推翻「羅訴韋德案」保障墮胎權的裁定之際，今天公布的民調顯示，多數美國民眾贊成維持這項裁定，認為墮胎在所有或多數狀況下應屬合法。

政治新聞機構Politico根據一項外洩的意見草案指出，美國最高法院有意推翻過去對墮胎權的相關裁定。這份由美國廣播公司新聞網／華盛頓郵報（ABC News/Washington Post）公布的全國性民調是在上週完成，當時Politico的獨家報導尚未刊出。

在這份民調中，57%民眾反對禁止在懷孕15週後墮胎；58%表示墮胎在任何或大多數情況下應屬合法；54%認為最高法院應維持「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），僅28%認為該推翻此案。

支持「羅訴韋德案」者較去年11月調查少了6個百分點，贊成推翻草案的比例幾乎不變，表示無意見者上升到18%。

跳脫法律範疇，7成受訪者認為能否墮胎應交由女性與醫師決定，較去年11月下滑5個百分點；2成4表示墮胎應由法律規範；就算認為墮胎大部分情況是不合法的受訪者，也有4成1表示應交由女性與醫師決定。

在考量特殊狀況下，82%認為女性身體健康有危險時可合法墮胎；認為因強暴或亂倫懷孕可合法墮胎者有79%；67%認為，證據顯示會有重大出生缺陷時可以合法墮胎。

但民眾對另一種情況意見分歧：當女性無力生養小孩，48%表示墮胎應該合法，45%認為不合法。支持此情況下合法墮胎的人，較1996年增加6個百分點。

民調也發現美國民眾不清楚所在州的新墮胎規範，在2020年起通過墮胎規範的22州，僅30%居民知道有這件事，44%不知道，26%不確定。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110504