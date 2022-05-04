美中競合，影響台灣經貿政策。國安局今天表示，美中都在重新強化自身供應鏈安全，研判大陸可能加大對我關鍵技術吸納及對我科技人才挖角力度。在中共推動科技自主創新及培養本土科技企業政策下，在陸台商將面臨大陸本土企業更大競爭壓力，必須加快轉型升級步伐。

立法院外交及國防委員會今天邀吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍等人就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出專案報告並備質詢。

柯承亨在書面報告中表示，拜登政府就任以來，已就川普時期對陸經貿政策完成評估，除強調中共必須履行兩國第1階段經貿協議、關切中共「非市場」經濟行為外，並未取消川普對陸加徵關稅、出口管制、投資禁令等措施。

另美貿易代表戴琪今年3月底赴美眾院作證時，僅表示現有政策工具，無法達成「促使中共在雙邊貿易上做出改變」目的，未說明美將採取之具體作為，顯示美方尚未大幅調整對陸經貿政策。

報告中指出，拜登政府就任以來即透過簽署行政命令，對半導體、電動車電池、稀土等關鍵產品供應鏈進行檢討，促美國會通過約 1.2 兆美元之基礎建設計畫法案，同時呼籲國會通過「美國競爭法案」，俾撥款協助半導體製造與研究。

大陸方面則在去年3月公布「14·5」規畫中，將「科技自主創新、製造強國戰略」列為優先政策，並於6月宣布將投資約43兆元新台幣發展第3代半導體，國安局認為，這顯示美「中」兩國正採取相關措施，確保自身供應鏈安全。

為搶占多邊經貿規則制定先機，國安局表示，中共已於去年9、11月，相繼申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及數位經濟夥伴關係協定（DEPA），展現經貿開放姿態，搶占多邊經貿規則制定話語權；拜登政府則擬推出「印太經濟架構」（IPEF），深化與印太國家多邊經貿合作關係。

國安局研判，大陸在追求科技自主發展下，可能加大對我關鍵技術吸納及對我科技人才挖角力度。美國將推出的「印太經濟架構」，則增加我國與區域安全、繁榮網絡鏈結的機會，我國新南向政策與美國尋求加強在印太基建合作理念契合，也有利推動政策對接合作。

至於對台商可能的影響，國安局表示，在美中科技競逐並尋求降低對彼此技術依賴下，全球供應鏈「本土化」、「多元化」態勢日益明顯。在中共推動科技自主創新及培養本土科技企業政策下，在陸臺商面臨大陸本土企業更大競爭壓力，必須加快轉型升級步伐，提升技術、管理優勢，以持續利用在陸市場商機維持營運。

此外，國安局也認為，中共將持續藉擴大內需、新基建等政策措施，向台商宣傳大陸潛在商機，並利用部分台商擔憂台灣可能遭「邊緣化」，向彼等宣稱可透由陸方享受 RCEP 優惠及參與「一帶一路」建設，說服台商留或赴陸發展。