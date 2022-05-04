上海市住建委發布《上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」》（第一批），共包括24個重大工程建築工地，含騰訊、阿里巴巴、中芯國際、上海機場、美的集團、藥明生物、和輝光電等知名企業項目。

另外，上海市經信委發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第二版）》。相比第一版疫情防控指引，第二版指引除在落實疫情防控工作提出最新要求外，增加「加強對復工復產企業的服務」內容，要求各區政府和街鎮、園區要積極支持企業復工復產，並對防疫物資和生活物資保障提供托底服務。

據《中國證券報》報導，上海市經信委提出，返崗人員可在「隨申辦」APP上使用「復工證」，向居住地居村委展示復工證，復工證同時顯示人員身份證、單位用工證明、核酸證明等有效資訊。居村委經核對身份證，確認所住樓棟7天內無陽性、加做抗原檢測陰性即可放行。

第一批重大工程建築工地復工復產「白名單」共包括24個重大工程建築工地，含騰訊大型綠色數據中心、阿里巴巴大型綠色數據中心、中芯國際臨港12英寸晶圓代工生產線項目、浦東國際機場三期擴建工程、美的集團第二總部項目、藥明生物全球創新生物藥研發製藥一體化中心、和輝光電第六代AMOLED生產線產能擴充項目等。