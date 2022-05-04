證交所表示，包含近期新掛牌、由富蘭克林華美投信發行的FT臺灣Smart（00905）ETF在內，追蹤台股指數的上市ETF已有31檔（不含槓反型ETF），合計資產規模突破6千億元，占整體上市ETF約六成。

近幾年ETF於台灣市場蓬勃發展，主題型或創新的ETF產品持續推出，成為國人投資存股新選擇之一，其中連結台股的ETF規模成長最為快速。

FT臺灣Smart ETF追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，今（4）日股價多維持小漲格局，約在9.66元上漲0.31％附近震盪。

證交所指出，該指數主要自國內上市普通股中篩選符合市值和流動性門檻者，再利用營業現金流量、每股盈餘、營業毛利、股息、股價等財務及市場數據，建構價值、品質及動能等投資因子，綜合計算多因子分數後，選取發行市值大或多因子分數高者納入指數，成分股檔數不固定，每季定期審核，4月審核後目前成分股共116檔。

富蘭克林華美投信表示，儘管國內外股市波動度上升，然而台股千檔個股中具有可攻可守的多元化產業優勢，若善用量化多因子指數策略來投資，有機會減輕於狀況不明時選股的困難，該指數強調漲時重勢、跌時重質的特性，且產品設計上預計每季進行收益分配評價，期達到追求資本利得與兼顧股息的目標。

近期股市較動盪，一般投資人不易隨時掌握個別企業的財務業務體質變化，而利用ETF及ETN等追蹤指數的產品來入門通常相對較容易。

證交所表示，除了投資商品日益多元之外，目前已有定期定額、盤中零股交易等機制和管道，方便投資人以分批布局的方式，長期參與台股的成長機會。