陸委會於立法院外交與國防委員會中，提出「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」報告，當中指出，將繼續維護兩岸經貿有序交流，中國大陸是台灣對外經貿的一環，在互利互惠的前提下，政府將持續推動兩岸經貿交流，維持兩岸相關協議運作。

同時，因應疫情及整體經濟情勢，滾動檢討及調整兩岸經貿政策，以降低相 關風險，提升台灣產業韌性及國際競爭力。

陸委會也表示，將協助台商因應經濟變局，包括持續落實歡迎台商回台投資方案，協助台商回台投資。為協助台商因應美中貿易戰，政府自2019年1月起推動為期3年的「歡迎台商回台投資行動方案」，提供客製化單一窗口服務，導引優質台商回台，加速產業創新結構轉型。

考量諸多台商反映仍有回台投資需求，政府已將方案延長3年至2024年底，並鼓勵企業提出具體節能減碳作法，跟上全球減碳趨勢以拓展 國際經貿布局。4月底止，本方案已核准259家， 投資1兆473億元。政府將持續推動相關工作，以協助台商回台，並有助台灣經濟發展。

陸委會也表示，積極推動新南向政策，協助台商多元佈局。在後疫情時代，政府掌握新南向國家經濟復甦契機，持續透過數位科技，協助業者開拓新南向市場、透過產業合作 與新南向國家進行策略聯盟。

面對中國大陸經濟「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，第 一季經濟成長率僅4.8％。受到疫情防控、美中競爭、俄烏戰爭、經濟監管政策等 因素影響，造成台商在中國大陸投資經營的不確定性及風險增加。政府會持續關注相關經濟情勢及政策措施對大陸台商之影響，持續提供台商相關資訊，提醒國人相關投資風險，並持續推動台商輔導、諮詢及服務工作，以強化台商韌性，因應全球經濟情勢與供應鏈變化趨勢。